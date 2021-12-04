Торговый центр на улице Трактовой загорелся в Иркутске из-за пиротехники

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что сегодня в Иркутске в торговом центре на улице Трактовой произошел пожар, предположительно, из-за возгорания стеллажей, где располагалась пиротехника.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

На пульт пожарно-спасательной службы областного центра сообщение о пожаре поступило в 21.28. «На момент прибытия огнеборцев торговый центр был закрыт, посетителей и персонала внутри не было. Охранники сообщали, что пожар начался на стеллажах в одном из магазинов. Сработавшая система пожаротушения ликвидировала возгорание на начальной стадии, до прибытия пожарных. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Пострадавших нет», – сообщили в МЧС.

Дознаватели ведомства проводят проверку по факту пожара. Специалисты отмечают, что именно благодаря системе противопожарной защиты огонь не распространился на большую площадь.