Братчанин стрелял из автомата Калашникова в пристава, который хотел забрать его машину за долги

Следственное управление СКР по Иркутской области предъявило обвинение 34-летнему жителю Братска в угрозе убийством и применении насилия в отношении судебного пристава, который хотел забрать транспорт за долги.

По версии следствия, днем 8 октября мужчина был недоволен изъятием автомобиля, стал угрожать судебному приставу. После – вооружился охолощенным автоматом Калашникова и выстрелил шумовыми патронами в сторону сотрудника ФССП. После этого братчанина арестовали, забрали оружие и поместили мужчину под домашний арест.

Его осудят по уголовным статьям «Насильственные действия в связи с осуществлением правосудия» и «Угроза убийством», санкции которых предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Дело передано в уд для рассмотрения по существу.