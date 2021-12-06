Почти половина россиян негативно относится к запрету бумажных денег

26% оценивают это предложение положительно, 48% респондентов скорее не готовы к полному переходу на безналичные способы оплаты, 49% – скорее готовы, сообщает ВЦИОМ.

Менее половины россиян (45%) предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. Менее трети (28%) пользуются в равной степени наличными и безналичными способами оплаты. Четверть россиян (26%) предпочитают использовать для расчетов наличные. При этом 15% россиян предпочитают расплачиваться только наличными деньгами, а 11% – только безналичными платежами.

Оплату бумажными деньгами чаще выбирают граждане в возрасте 60+ (46% платят так всегда или в большинстве случаев). Чаще других безналичные расчеты предпочитает молодежь (56-70%) и 35-44-летние (50%).

Россиян спросили, готовы ли они отказаться от использования бумажных денег в случае, если безналичная оплата будет приниматься повсеместно: 48% респондентов скорее не готовы к полному переходу на безналичные способы оплаты (52-56% среди граждан от 35 до 59 лет), тогда как 49% всех опрошенных – скорее готовы.

Даже при условии, что безналичная оплата будет приниматься везде, скорее не готовы отказаться от использования наличных 52-56% наиболее экономически активных граждан от 35 до 59 лет.

Положительно оценивают идею об отмене наличных расчетов только четверть россиян (26%). Четверть опрошенных (25%) безразлично относятся к этой идее. Почти половина россиян (47%) отрицательно относятся к возможности расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом (52% мужчин и 42% женщин).

Более половины граждан (62%) согласны с мнением, что в перспективе ближайших 20-30 лет бумажные деньги выйдут из оборота, а все расчеты будут происходить в цифровом виде, 27% считают, что бумажные деньги скорее всего будут использоваться (в большей степени к этому мнению склоняются мужчины, 30%).