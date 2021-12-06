С чем у россиян ассоциируется СССР

Каждый пятый взрослый гражданин России не смог правильно расшифровать аббревиатуру Союз Советских Социалистических Республик, сообщает РБК.

Вера в светлое будущее, уверенность в завтрашнем дне, ностальгия по юности – основные ассоциации с Советским Союзом, показал опрос ВЦИОМ. Лишь 1% россиян связывает СССР с репрессиями и ГУЛАГом, а 5% – с дефицитом и очередями.

Почти каждый пятый взрослый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР – Союз Советских Социалистических Республик: 11% признались, что не знают расшифровку, а еще 8% сделали это с ошибками. Такие результаты были получены в ходе опроса ВЦИОМ, проведенного совместно с РБК «30 лет без СССР». Большинство из тех, кто не смог ответить правильно на вопрос, – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Более 80% опрошенных с задачей справились.

Доля же способных перечислить республики бывшего СССР в разы ниже: все 15 вспомнили только 6% респондентов. Более четверти опрошенных – 27% – не смогли назвать ни одной республики, а в возрастной группе до 34 лет таких почти половина (48-49%). Вспоминая названия республик, россияне чаще всего забывали о РСФСР – Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, на базе которой была образована Российская Федерация: ее назвали лишь 28% опрошенных. Такой же результат у Туркменской ССР. Лучше всего россияне помнят, что в состав Советского Союза входила Украинская (65%) и Белорусская ССР (59%).