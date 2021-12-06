Новые лесопожарные станции построят в Тулунском и Нижнеилимском районах

В областном бюджете на 2022 год для этой цели заложено 120 млн рублей на создание 12-й по счету ЛПС, сообщили SIA.RU в Минлеса Иркутской области.

Она предназначена для повышения эффективности охраны лесов в наземной зоне. Такие станции оснащаются мощной техникой, транспортом для оперативной доставки команд к пожарам, средствами пожаротушения, связи, инвентарем и прочим имуществом. В команде станции будет 86 человек и 27 единиц техники.

«Необходимо детально прорабатывать вопросы мониторинга и реагирования на лесные пожары. В территории будут направлены оперативные группы для координации работы по привлечению необходимого количества сил и средств, в том числе арендаторов, которые в обязательном порядке должны участвовать в тушении. Все поручения, которые ставит перед министерством губернатор Игорь Кобзев, будут исполнены в срок», – подчеркнул министр лесного комплекса области Владимир Читоркин.