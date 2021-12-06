2 из 10 московских вагонов, подаренных Ангарску, оказались неисправны

По столичным маршрутам вагоны ходили порядка 15 лет, рассказали SIA.RU в мэрии Ангарска.

Депутаты осмотрели помещения, где ремонтируют трамваи. Внутри депо требуется капитальный ремонт. Однако средств на это нет. Выручка предприятия составляет около 80 тысяч рублей в будни и 50 тысяч рублей в выходные дни.

Предложения по выводу предприятия из кризиса будут озвучены на следующем заседании комиссии Думы Ангарского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, предпринимательству и сельскому хозяйству.