«Универсальная карта» АТБ в тройке лучших кредитных карт с льготным периодом

Аналитический портал Бробанк.ру определил лучшие кредитные карты с самыми выгодными условиями и длительным грейс-периодом среди 50 крупнейших банков России.

«Универсальная карта» от Азиатско-Тихоокеанского банка заняла второе место рейтинга.

При его составлении аналитики портала провели комплексный анализ с учетом льготного периода, процентной ставки, стоимости обслуживания, кэшбека, комиссии за снятие наличных и дополнительных возможностей (например, скидки у партнёров).

«Универсальная карта» не в первый раз попадает в ТОП различных аналитических порталов, ведь она полностью соответствует своему названию. Сейчас пользователям кредитных карт уже недостаточно просто льготного периода. Современная карта должна быть выгодным инструментом для оплаты товаров и услуг, с выгодным кэшбэком «живыми деньгами» и доступом к онлайн услугам. Поэтому мы и собрали в нашей карте максимум полезных опций: продолжительный льготный период, повышенный денежный лимит до 1 млн рублей, кешбэк до 10% в бонусных категориях и 1% на все покупки, участие в специальных акциях и программах лояльности», - рассказал директор департамента развития кредитных продуктов Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Конев.

Кроме того, владельцам «Универсальной карты» становятся доступны привилегии участников АТБ-клуба: выгодные акции и постоянные скидки от партнеров банка до 30%.

Выбрать любимую категорию, рассчитать выгоду и оформить «Универсальную карту можно здесь.