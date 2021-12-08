Альфа-Банк сообщил о запуске автокредитования

Альфа-Банк запустил автокредиты по ставке 5,5%. Их можно получить как на новый автомобиль, так и на автомобиль с пробегом. Максимальная сумма кредита – 10 млн рублей, а срок – до 8 лет.

Оформление кредита полностью безбумажное, получить его можно без первоначального взноса всего по двум документам. Решение о выдаче приходит за несколько минут.

Воспользоваться предложением можно у автодилеров-партнёров в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В 2022 году возможности автокредитования от Альфа-Банка появятся во всех крупных автосалонах в 13 регионах страны.

«Спрос на автокредиты стабильно растет, при этом прежний процесс их получения уже устарел. Человеку важно получить кредит быстро, без кипы документов, желательно в два клика – там, где он уже присмотрел себе машину. Мы даем клиенту такую возможность за счет технологичной экспертизы Альфа-Банка и активного развития в партнёрских каналах», – прокомментировал директор по розничному бизнесу, член правления Альфа-Банка Майкл Тач.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.