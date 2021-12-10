Банк «Приморье» улучшил условия получения потребительского кредита наличными и рефинансирования.

Оформить кредит или рефинансировать существующие займы клиенты могут по ставке от 5,9%* — в зависимости от суммы и сроков кредитования.

Кроме того, у клиентов есть возможность подать заявку на кредит или рефинансирование до 3 миллионов рублей без оформления поручительства. Изменены требования к стажу работы заемщика: 3 месяца непрерывной работы в одной организации вместо полугода ранее. Также при оформлении заявки на кредит можно учитывать дополнительный доход с трех мест работы.

Изменения коснулись и несколько важных условий рефинансирования. Для удобства клиентов Банк «Приморье» отменил ограничения как по количеству рефинансируемых кредитов, так и по сумме дополнительных средств на любые цели. Рефинансирование кредитов по-прежнему остается одним из самых популярных банковских продуктов: у многих есть сразу несколько кредитов, взятых в разных банках под разные цели. Рефинансирование позволяет объединить несколько кредитов в один, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели. Это удобнее, чем контролировать сроки гашения по разным кредитам в разных банках. К тому же при рефинансировании можно снизить ежемесячный платеж, подобрав максимально удобный, исходя из материальных возможностей. А теперь, со снижением ставки, можно еще и удешевить кредит, снизив размер переплаты.

Оформить заявку на рефинансирование или потребительский кредит можно в Мобильном приложении Банка, на сайте или в любом офисе Банка «Приморье». Подробную информацию можно уточнить в Контакт-центре Банка по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86.

* Указанная ставка действует для программы «Потребительское кредитование» и «Рефинансирование потребительских кредитов» с учетом оформления страхования жизни и здоровья на срок от 6 до 12 месяцев на сумму кредита от 300 000 рублей, для клиентов категории «Престиж» (с официальным подтвержденным доходом от 80 000 руб. в месяц, либо для клиентов, занимающих руководящую должность).