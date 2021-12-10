Россияне купили рекордный объем слитков и монет с 2014 года

Основная причина повышения спроса – обращение инвесторов к драгоценному металлу на фоне пандемии как к безопасному активу, рассказали «Известиям» во Всемирном совете по золоту.

Там уверены: планируемая отмена НДС еще больше увеличит продажи. Крупнейшие банки подтвердили повышение спроса на розничные инвестиции в золото. Интерес к активу поддерживается геополитической напряженностью, низкими ставками по депозитам и нестабильностью на фондовых ранках, рассказали представители кредитных организаций.

На фоне пандемии и резкого повышения уровня инфляции спрос граждан на золотые слитки и монеты в этом году стал рекордным с 2014-го. Так, за три квартала 2021-го россияне приобрели 4 т драгоценного металла, что на 8% больше, чем за соответствующий период 2020-го. Инвесторы воспринимают золото как «защитный актив» и часто используют как средство сбережения денег во время социальных и экономических кризисов, оно страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов, объяснила директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц.

Повышение спроса на золотые слитки и монеты в этом году произошло и в других странах. Так, например, за девять месяцев 2021-го в США население купило 91,3 т такого актива, что на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В Китае рост составил 54%, а в Индии – 24%, до 208,5 т и 101,5 т соответственно. Значительная разница в объемах по сравнению с Россией объясняется 20-процентным НДС на золотые слитки, самым высоким в мире. Татьяна Фиц считает, что ожидаемая отмена налога на добавленную стоимость должна еще больше повысить приток инвестиций в благородный металл.