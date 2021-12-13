Tele2 стала лидером по скорости мобильного интернета на трассе Ангарск-Иркутск

Оператор, по результатам независимого исследования (есть у SIA.RU), продемонстрировал лучшие показатели по скорости передачи данных и стабильности голосового соединения на участке трассы Р-255 «Сибирь». Средняя скорость загрузки данных превысила 5,5 Мбит/с, что почти в 2 раза превысило показатель ближайшего конкурента.

Тестирование проводилось ФГУП «Главным радиочастотным центром» с 14 октября по 17 ноября текущего года. Для исследований применялся радиоизмерительный комплекс TEMS Automatic и SIM-карты четырех операторов мобильной связи Иркутской области. Замеры велись на территории Ангарска и участка автодороги Р-255 «Сибирь», соединяющей город Ангарск с Иркутском.

В результате сеть Tele2 продемонстрировала самую высокую скорость передачи данных от смартфона к базовой станции – 1,37 Мбит/сек. и, наоборот, от базовой станции к устройству клиента – 5,5 Мбит/ сек. Последний показатель превышает значения ближайшего конкурента на 83%. Также инфраструктура оператора продемонстрировала минимальную долю неуспешных голосовых соединений.

Виталий Зинатулин, технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Мы непрерывно модернизируем сеть Tele2 в Иркутской области. Данная работа включает в себя не только комплексное расширение сетевой инфраструктуры, но и точечную ее настройку. Итоги недавнего исследования Радиочастотного центра показали, что клиентам Tele2 доступна высокая скорость мобильного интернета и стабильная голосовая связь. Это хороший результат в условиях постоянного роста потребления интернет-трафика нашими клиентами».