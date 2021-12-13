Каток начали заливать на острове Конный в Иркутске

В выходные специалисты МУП «ИркутскАвтодор» приступили к первому этапу заливки льда на острове Конный, который является одним из самых любимых мест отдыха горожан. Традиционно в декабре его пешеходные дорожки превращаются в каток площадью 3900 м2. Полностью завершить работы планируется к 24 декабря, сообщают в мэрии.

– Заливка катка ведется последовательно, слой за слоем. После того, как «снежная подушка» сформирована, ее фиксируют водой. Каток будут заливать еще несколько раз, выравнивая поверхность льда с помощью спецтехники, – рассказали в МКУ «Городская среда», на содержании которого находится общественная территория. – Пока не сформированы все слои льда, кататься на коньках нельзя. Вблизи детской площадки уже установили 14-метровую новогоднюю елку. Также здесь появятся девять ледовых скульптур по мотивам популярных мультфильмов. Атмосферу новогодней сказки создаст фотозона, где все желающие смогут сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой и Ильей Муромцем.

Кроме того, благодаря поддержке «En+ Group» к новогодним праздникам на острове Конный будет построен ледяной лабиринт размером 36 на 36 метров.