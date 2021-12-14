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69 человек заболели коронавирусом в Братске

Дневной прирост в Ангарске резко снизился.

В лидерах по приросту Иркутск (+206), Братск (+69), Ангарск (+36), Усть-Кутский район (+31) и Иркутский район (+20).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

  • Иркутске – 49 918,
  • Ангарске – 13 162,
  • Братске – 9 920,
  • Иркутском районе – 9 496,
  • Усть-Илимске – 8 231.

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Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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