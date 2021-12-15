Путин выступил против ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год

Президент Владимир Путин заявил, что введение дополнительных ограничений на транспорте с использованием QR-кодов перед Новым годом создаст много проблем гражданам. Об этом сообщает РБК.



– Под Новый год вводить ограничения подобного рода – достаточно сложная история, создадим много проблем для людей, – сказал Путин на совещании с правительством.

Он заслушал доклад министра транспорта Виталия Савельева о законопроекте о QR-кодах на транспорте, который незадолго до этого сняли с повестки рассмотрения в Госдуме. Министр пояснил, что члены правительства хотят еще раз «более углубленно посмотреть на все те риски, которые возникают при использовании электронных сертификатов». Савельев пообещал, что законопроект будет доработан.



Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как подобный вопрос регулируется в других странах. Она напомнила о системе допуска на мероприятия и в общественные места 2G (допускаются только переболевшие и вакцинированные) и 3G (допускаются переболевшие, вакцинированные и люди с отрицательным ПЦР-тестом). Такая система, например, действует в Германии.