Глава ВОЗ заявил, что распространение омикрон-штамма только вакцинацией не остановить

Темпы распространения нового омикрон-штамма выше, чем у других вариантов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, к настоящему моменту этот тип вируса обнаружен в 77 странах мира. Бороться с ним необходимо посредством соблюдения санитарных мер, сообщает ТАСС.

– "Омикрон" распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов,– сказал господин Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, распространение вируса нельзя будет остановить одной только вакцинацией от коронавируса. Глава ВОЗ призвал для защиты от вируса носить медицинские маски, соблюдать гигиену рук, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения.