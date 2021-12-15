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Глава ВОЗ заявил, что распространение омикрон-штамма только вакцинацией не остановить

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Темпы распространения нового омикрон-штамма выше, чем у других вариантов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, к настоящему моменту этот тип вируса обнаружен в 77 странах мира. Бороться с ним необходимо посредством соблюдения санитарных мер, сообщает ТАСС.

– "Омикрон" распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов,– сказал господин Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, распространение вируса нельзя будет остановить одной только вакцинацией от коронавируса. Глава ВОЗ призвал для защиты от вируса носить медицинские маски, соблюдать гигиену рук, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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