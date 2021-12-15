Вспышку заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Бодайбо

Иркутск лидирует по числу заболевших за день среди населенных пунктов Приангарья.

В лидерах по приросту Иркутск (+233), Братск (+45), Ангарск (+44), Иркутский район (+38) и Бодайбо (+16).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

Иркутске – 50 151,

Ангарске – 13 206,

Братске – 9 965,

Иркутском районе – 9 531,

Усть-Илимске – 8 231.