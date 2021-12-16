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ДОМ.РФ займётся реноваций советской типовой застройки в Ангарске

Заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов рассказал, какие проекты организация реализует в Иркутской области.

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Как пояснил Антон Финогенов, одно из направлений работы Фонда – реализация конкретных проектов развития как общегородского масштаба, так и отдельных общественных пространств. При этом самый большой пласт проектов Фонда, по его словам, реализуется в Иркутской области.

Среди них – концепция застройки двух микрорайонов в Тулуне, проект общественного пространства и оформление дамбы.

– И хотя не все объекты в новых микрорайонах строятся по нашему дизайн-проекту, тем не менее, застройка отличается более высоким качеством и стандартами, чем было принято раньше, – отметил Антон Финогенов.

Интересные проекты Фонд намерен реализовать в Ангарске. В том числе, по реновации кварталов типовых советских зданий, которые имеют низкий уровень сейсмобезопасности.

– Этот проект планируем запустить в реализацию, начиная со следующего года, сейчас ищем для этого финансовую модель, – уточнил Финогенов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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