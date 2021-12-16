Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, сообщает РИА Новости.

«Принятый в первом чтении законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации», – говорится в сообщении.

Нормы, предусмотренные законом, будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения указанных выше мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.