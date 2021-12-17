У России и ЕС возникли сложности в ходе взаимного признания COVID-сертификатов

У России и Евросоюза (ЕС) возникли технические трудности в ходе согласования взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова.

– Процесс идет непросто. Ведь можно объявить о взаимном признании, но главное - чтобы каждый считывающий QR-коды аппарат в ЕС считывал бы российские, а в России, не только в Москве, а по всей территории страны, считывал бы европейские. Так что это проблема не в меньшей степени техническая, чем организационная, - сказал он.

Россия и Евросоюз на сегодняшний день ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Россия передала ЕС документы, необходимые для взаимного признания сертификатов о вакцинации, в начале ноября. В том же месяце Кремль заявил, что ожидает согласования вопроса в течение нескольких месяцев. В декабре 11 российских и иностранных бизнес-объединений призвали РФ и Запад ускорить процесс признания сертификатов.