Треть иркутян поддержали бы введение ограничений для непривитых

Служба исследований hh.ru выяснила (есть у SIA.RU) отношение жителей Иркутской области к введению ограничений для непривитых и, в частности, к QR-кодам.

Больше половины иркутян (54%) не испытывают страха перед коронавирусом, из них 28% признались, что у них никогда не было обеспокоенности, 18% раньше боялись, но теперь перестали, а 8% и вовсе считают, что ковида не существует и это заговор. Напротив, чувствуют обеспокоенность высокими темпами распространения коронавирусной инфекции 46% жителей региона, из них 39% осознают опасность, но спокойны и не паникуют, а 7% говорят о том, что им очень страшно заболеть или заразить других. В разрезе профсфер медики чаще других осознают опасность, но при этом сохраняют спокойствие (59%), никогда не испытывали обеспокоенности в основном представители высшего менеджмента (38%), а страх обычно испытывают специалисты из сферы образования (18%).

32% иркутян положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса. Из числа вакцинированных респондентов QR-коды приветствуют более половины, тогда как из числа непривитых – всего 7%. Активнее других введение QR-кодов поддерживают респонденты старшего возраста: 43% опрошенных старше 55 лет и 40% – в возрасте от 45 по 54 лет.

Если сравнивать регионы России, чаще других QR-коды, как меру ограничения для непривитых поддерживали жители Самарской области (42% от общего числа опрошенных жителей области), Москвы (39%), Красноярского края (39%), Санкт-Петербурга (36%), Ростовской области (35%), Башкортостана (35%), Новосибирской области (34%) и Татарстана (33%).

В разрезе профессий такую меру ожидаемо приветствовали врачи (51%), а также сотрудники банковской сферы (45%), сотрудники сферы закупок (43%), представители отрасли рекламы, маркетинга и коммуникаций (43%), работники образовательной сферы (42%), журналисты (42%) и топ-менеджеры (36%).

В то же время 30% опрошенный из Иркутской области поддержали бы введение жестких ограничений для непривитых. Примечательно, что из числа вакцинированных респондентов введение ограничений для непривитых поддержал бы каждый второй.

По стране наибольшее одобрение эта мера находила среди жителей Москвы (36% от общего числа опрошенных москвичей), Красноярского края (34%), Новосибирской области (33%), Санкт-Петербурга (32%) и Татарстана (31%).

В разрезе профессий введение ограничений для непривитых чаще одобряли врачи (49%), а также сотрудники банковской сферы (43%), сотрудники сферы закупок (40%), топ-менеджеры (35%) и работники образовательной сферы (34%).