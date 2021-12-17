Мобильное приложение Альфа-Банка снова признано лучшим в России

Мобильное приложение Альфа-Банка третий год подряд заняло первую строчку рейтинга агентства Markswebb, став лидером сразу в двух главных направлениях – daily banking и digital office со значительным отрывом от конкурентов.

«В 2021 году мы проделали большую работу и добавили более ста новых фич для наших клиентов: тёмную тему, голосового помощника, сквозной поиск по истории и платежам и другие. Аналитики Markswebb их оценили и назвали наше приложение лучшим в России. Нам удалось не только сохранить лидерство третий год подряд в главном рейтинге отрасли, но и увеличить отрыв», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

Аналитики агентства Markswebb отметили удобство решения ежедневых задач в приложении. Эксперты подтвердили, что «залог лидерства Альфа-Банка – автоплатежи по всем подпискам на счета, голосовой помощник, подробная информация по открытым инвестиционным продуктам».

Кроме того, аналитики выделили передовые решения в Альфа-Банке в части быстрых переводов через СБП, где наблюдается двукратный рост в сравнении с прошлым годом.

Рейтинг Mobile Banking Rank Markswebb выпускается с 2013 года, в его основе лежит масштабное исследование. Приложение каждого банка аналитики агентства оценивают по более чем 900 критериям, учитывающим результаты UX-исследований, интервью со специалистами и данные из открытых источников.