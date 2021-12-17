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Солид Банк продлевает кредит наличными на любые цели «Акционный» от 7% годовых

Российско-японский Солид Банк в преддверии новогодних праздников продлевает кредит наличными на любые цели «Акционный».

Кредит «Акционный» по ставке от 7% годовых стал одним из самых популярных кредитов Солид Банка, поэтому было принято решение оставить его до конца декабря.

«Новый год – время чудес. Особенно они важны сейчас, на исходе очень напряженного для всех года. Мы хотим, чтобы каждый, кто по каким-либо причинам не может себе позволить заветную покупку для себя или своих близких на Новый год, мог осуществить задуманное с кредитом наличными от Солид Банка,» - комментируют специалисты Солид Банка.

Условия кредита «Акционный»:

  • Ставка: от 7% до 21% годовых,
  • Срок: от 3 до 60 мес. (5 лет),
  • Сумма: от 50 000 до 1 000 000 руб.
  • Обеспечение: до 700 000 не требуется; свыше 700 000 - поручительство или залог.

Оставьте заявку на сайте по ссылке и получите решение по кредиту в течение часа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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