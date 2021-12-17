241 человек заболел коронавирусом в Иркутске

Второе и третье место по дневному приросту у Ангарска и Братска.

За прошедшие сутки наибольший прирост заболевших зафиксировали в Иркутске (+241), Ангарске (+54), Братске (+52), Иркутском районе (+34) и Усть-Илимске (+26).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

Иркутске – 50 631,

Ангарске – 13 310,

Братске – 10 071,

Иркутском районе – 9 598,

Усть-Илимске – 8 283.

Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.