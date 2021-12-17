241 человек заболел коронавирусом в Иркутске

Второе и третье место по дневному приросту у Ангарска и Братска.
За прошедшие сутки наибольший прирост заболевших зафиксировали в Иркутске (+241), Ангарске (+54), Братске (+52), Иркутском районе (+34) и Усть-Илимске (+26).
С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:
- Иркутске – 50 631,
- Ангарске – 13 310,
- Братске – 10 071,
- Иркутском районе – 9 598,
- Усть-Илимске – 8 283.
Читайте также:
17 декабря 2021
17 декабря 2021
Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.