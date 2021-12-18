Коронавирусом за сутки в Иркутске заболели 233 человека, всего в регионе – 586.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки в Приангарье болезнь выявили у 586 людей, в столице региона, которая является лидером по заболеваемости, – 233.

Выздоровели за день 687 человек, умерли – 26 людей с ковидом. в Больницах области остаются 3,7 тысячи человек.

В лидерах по суточной заболеваемости, кроме Иркутска, Ангарск и Братск, где заболели 55 и 51 человек соответственно.