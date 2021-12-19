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583 человека заболели коронавирусом за сутки в Приангарье, в Иркутске – 235

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки в Приангарье болезнь выявили у 583 людей, в столице региона, которая является лидером по заболеваемости, – 235.

Число госпитализированных с ковидом за день выросло на 46 – до 3739, выздоровели за сутки 516 человек, умерли – 28 людей с COVID-19.

В лидерах по суточной заболеваемости, кроме Иркутска, по-прежнему Ангарск и Братск, где заболели 57 и 45 человек соответственно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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