Александр Логунов: «В планах – начать финансирование строительства и реконструкции Суворовского училища»

В эксклюзивном интервью Газете Дело он рассказал, что с конца 2019 года «Промсвязьбанк» стал опорным банком для оборонно-промышленного комплекса России. Сегодня 70% всех контрактов по исполнению гособоронзаказа в стране обслуживается в ПСБ, и эта доля растет год от года. При этом отказываться от статуса «универсального» ПСБ не планирует, активно работая не только с «сильными людьми», но и с рынком.

В 2022 году в планах у банка – усилить работу над инвестиционным кредитованием в регионе, начать финансирование строительства и реконструкции Суворовского училища. Одной из основных точек роста будет факторинг.

Как в новых условиях развивается Иркутский филиал банка? За счет чего удалось вырасти втрое розничному блоку? Каково будущее кредитных организаций? Мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.