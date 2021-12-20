Новости

Александр Логунов: «В планах – начать финансирование строительства и реконструкции Суворовского училища»

В эксклюзивном интервью Газете Дело он рассказал, что  с конца 2019 года «Промсвязьбанк» стал опорным банком для оборонно-промышленного комплекса России. Сегодня 70% всех контрактов по исполнению гособоронзаказа в стране обслуживается в ПСБ, и эта доля растет год от года. При этом отказываться от статуса «универсального» ПСБ не планирует, активно работая не только с «сильными людьми», но и с рынком.

В 2022 году в планах у банка – усилить работу над инвестиционным кредитованием в регионе,  начать финансирование строительства и реконструкции Суворовского училища. Одной из основных точек роста будет факторинг.

Как в новых условиях развивается Иркутский филиал банка? За счет чего удалось вырасти втрое розничному блоку? Каково будущее кредитных организаций? Мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.


<p>Александр Логунов, региональный директор ПСБ.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Александр Логунов, региональный директор ПСБ.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Александр Логунов, региональный директор ПСБ.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Александр Логунов, региональный директор ПСБ.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Александр Логунов, региональный директор ПСБ.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Александр Логунов, региональный директор ПСБ.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Банк СОЮЗ (АО). Вклад «Высокий процент»
Повышенный доход от вложенных средств – до 9,13% в рублях РФ.  
Предложение действует с 10.12.2021 г.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании