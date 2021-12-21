Вакцина от COVID вошла в календарь прививок

Включить вакцину от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок предложили еще весной, сообщает РБК.

25 мая правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. По подсчетам правительства, на исполнение закона понадобится 75,8 млрд руб. в 2021-2023 годах.

Прививку против коронавируса в первую очередь рекомендуется сделать гражданам в возрасте 60 лет и старше, взрослым, работающим в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лицам с хроническими заболеваниями, а также гражданам, проживающим в городах с численностью 1 млн человек и более.

Во вторую очередь вакцинация от COVID-19 рекомендуется работникам организаций транспорта и энергетики, правоохранительных органов, сотрудникам в пунктах пропуска на границе, волонтерам, военнослужащим, работникам сфер услуг и вахтовикам. Кроме них прививку следует сделать госслужащим, студентам старше 18 лет, призывникам, детям от 12 до 17 лет.