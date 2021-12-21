Азиатско-Тихоокеанский банк поддержал юннатское движение Камчатки

Азиатско-Тихоокеанский банк выделил средства на закупку инвентаря для клубов юннатов, действующих при Кроноцком биосферном заповеднике на Камчатке. Для клубов были приобретены микроскопы, бинокли и все, что необходимо для изучения окружающей природы. Поддержка юннатского движения - часть долгосрочной программы сотрудничества АТБ и благотворительного природоохранного фонда «Заповедник», направленной на развитие и поддержание социально значимых инициатив и научной деятельности фонда.

Клубы юннатов Кроноцкого заповедника открыты для школьников от 7 до 14 лет и работают круглогодично. Один из них - в городе Елизово, на базе музея природы Кроноцкого заповедника, и еще два - в визит-центре Корякского заповедника, в поселке Тиличики, и в поселке Озерновском Усть-Большерецкого района, вблизи Южно-Камчатского федерального заказника.

В программу юннатского движения входят полевые занятия и экскурсии,лекции и практические уроки в помещении.

«Благодаря финансовой поддержке АТБ для юных натуралистов всех трех клубов закуплены микроскопы, чашки петри, пинцеты, гербарный пресс и другое необходимое для лабораторных опытов оборудование, а также шатры, рации и прочее снаряжение для занятий на природе», - сказала Марина Соколова, методист отдела экологического просвещения Кроноцкого заповедника, куратор клуба юных натуралистов в городе Елизово.

Участие в клубе бесплатное, но регулярная посещаемость занятий - обязательна. Посещаемость и активность - своеобразные фильтры, которые позволяют заповеднику из всех зачисленных детей выделить тех, кто действительно заинтересован в глубоком изучении природы, чтобы развивать и поддерживать их много лет, вплоть до профессиональной ориентации.

«Заповедная система нашей страны нуждается в молодых, компетентных, преданных своему делу кадрах. Одна из долгосрочных целей клуба юннатов Кроноцкого заповедника - вырастить следующее поколение сотрудников камчатских заповедных территорий, - сказал Роман Корчигин, заместитель директора по науке и экологическому туризму Кроноцкого заповедника. - Отрадно видеть, что такое важное дело обрело поддержку со стороны ответственного бизнеса».

«Для АТБ территории присутствия являются также территориями ответственности, где мы стараемся решать социальные задачи. Мы благодарны Кроноцкому заповеднику за возможность сделать вклад в экологическое образование детей на Камчатке. Это направление становится наиболее актуальным и важным: от формирования экологической культуры детей зависит успех последующих поколений, сохранность окружающего мира в его богатстве и многообразии», - поделился советник председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Александр Рукавишников.

«Заповедник» - фонд, созданный Кроноцким заповедником в 2016 году для решения природоохранных и социальных задач, важных для Дальневосточного федерального округа. Деятельность фонда направлена на сохранение природного и культурного наследия Дальнего Востока, поддержка экологического, физического и нравственного здоровья его жителей.