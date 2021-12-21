222 человека заболели коронавирусом в Иркутске

Второе и третье место по дневному приросту у Ангарска и Братска.

За прошедшие сутки наибольший прирост заболевших зафиксировали в Иркутске (+222), Ангарске (+55), Братске (+51), Иркутском районе (+27) и Усолье-Сибирском (+20).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

Иркутске – 51 529,

Ангарске – 13 514,

Братске – 10 289,

Иркутском районе – 9 714,

Усть-Илимске – 8 371.