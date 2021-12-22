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Самыми значимыми событиями года для жителей Иркутска были природные катаклизмы, строительство дорог и введение QR-кодов

Сервис по поиску работы SuperJob попросил (опрос есть у SIA.RU) жителей крупных российских городов, в том числе и Иркутска, назвать наиболее важные события, произошедшие в их городе в уходящем году.

В Иркутске 17% жителей назвали главным событием уходящего года ремонт дорожного полотна: улицы Баррикад, Трактовой, Академического моста. По 16% отметили природные катаклизмы: наводнение, подтопление, землетрясение. Еще 16% – введение QR-кодов. Выборы и проекты благоустройства города: восстановление памятников архитектуры, благоустройство дворов и общественных территорий набрали по 13% голосов.

Ухудшение экологической ситуации (незаконная вырубка лесов, продолжающийся режим ЧС в Усолье Сибирском на «УсольеХимПроме») беспокоит каждого десятого жителя Иркутска. По 3% респондентов назвали в качестве ключевых событий 2021 года профессиональные и праздничные мероприятия, перепись населения, вакцинацию и социальные выплаты для семей с детьми и пенсионеров.

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ульяновск, Уфа, Челябинск

Ответы респондентов

Кол-во респ.

Строительство/ремонт дорог и развязок: ремонт улицы Баррикад, Трактовой, Академического моста

17%

Природные катаклизмы: наводнение, подтопление, землетрясение

16%

Введение QR-кодов

16%

Выборы депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания в нескольких округах

13%

Благоустройство города: восстановление памятников архитектуры, благоустройство дворов и общественных территорий

13%

Ухудшение экологической ситуации: незаконная вырубка лесов, продолжающийся режим ЧС в Усолье Сибирском на «УсольеХимПроме»

10%

Культурные события и праздничные мероприятия: День города, 60-летие полета Ю.Гагарина, полет в космос съемочной группы

3%

Перепись

3%

Профессиональные выставки и мероприятия: Современные тенденции, проблемы и пути развития физической культуры и спорта, Байкал ЗОЖ

3%

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3%

Жители мегаполисов отдают должное федеральным программам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные качественные дороги»: проекты благоустройства городской инфраструктуры входят в топ-3 ключевых событий уходящего года в большинстве мегаполисов.

Чем еще запомнился 2021-й?

В числе ключевых событий жители крупных городов называли выборы в Госдуму и местные органы власти, Всероссийскую перепись населения, социальные выплаты пенсионерам и семьям с детьми. В уходящем году россияне массово вакцинировались от COVID-19, дискутировали по поводу введения QR-кодов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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