Самыми значимыми событиями года для жителей Иркутска были природные катаклизмы, строительство дорог и введение QR-кодов

Сервис по поиску работы SuperJob попросил (опрос есть у SIA.RU) жителей крупных российских городов, в том числе и Иркутска, назвать наиболее важные события, произошедшие в их городе в уходящем году.

В Иркутске 17% жителей назвали главным событием уходящего года ремонт дорожного полотна: улицы Баррикад, Трактовой, Академического моста. По 16% отметили природные катаклизмы: наводнение, подтопление, землетрясение. Еще 16% – введение QR-кодов. Выборы и проекты благоустройства города: восстановление памятников архитектуры, благоустройство дворов и общественных территорий набрали по 13% голосов.

Ухудшение экологической ситуации (незаконная вырубка лесов, продолжающийся режим ЧС в Усолье Сибирском на «УсольеХимПроме») беспокоит каждого десятого жителя Иркутска. По 3% респондентов назвали в качестве ключевых событий 2021 года профессиональные и праздничные мероприятия, перепись населения, вакцинацию и социальные выплаты для семей с детьми и пенсионеров.

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ульяновск, Уфа, Челябинск

Ответы респондентов Кол-во респ. Строительство/ремонт дорог и развязок: ремонт улицы Баррикад, Трактовой, Академического моста 17% Природные катаклизмы: наводнение, подтопление, землетрясение 16% Введение QR-кодов 16% Выборы депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания в нескольких округах 13% Благоустройство города: восстановление памятников архитектуры, благоустройство дворов и общественных территорий 13% Ухудшение экологической ситуации: незаконная вырубка лесов, продолжающийся режим ЧС в Усолье Сибирском на «УсольеХимПроме» 10% Культурные события и праздничные мероприятия: День города, 60-летие полета Ю.Гагарина, полет в космос съемочной группы 3% Перепись 3% Профессиональные выставки и мероприятия: Современные тенденции, проблемы и пути развития физической культуры и спорта, Байкал ЗОЖ 3% Читайте также: 2021 год запомнился иркутянам прививками и QR-кодами 213 человек заболели коронавирусом в Иркутске Вакцинация от коронавируса 3% Социальные выплаты детям и пенсионерам 3%

Жители мегаполисов отдают должное федеральным программам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные качественные дороги»: проекты благоустройства городской инфраструктуры входят в топ-3 ключевых событий уходящего года в большинстве мегаполисов.

Чем еще запомнился 2021-й?

В числе ключевых событий жители крупных городов называли выборы в Госдуму и местные органы власти, Всероссийскую перепись населения, социальные выплаты пенсионерам и семьям с детьми. В уходящем году россияне массово вакцинировались от COVID-19, дискутировали по поводу введения QR-кодов.