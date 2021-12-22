Самыми значимыми событиями года для жителей Иркутска были природные катаклизмы, строительство дорог и введение QR-кодов

Сервис по поиску работы SuperJob попросил (опрос есть у SIA.RU) жителей крупных российских городов, в том числе и Иркутска, назвать наиболее важные события, произошедшие в их городе в уходящем году.
В Иркутске 17% жителей назвали главным событием уходящего года ремонт дорожного полотна: улицы Баррикад, Трактовой, Академического моста. По 16% отметили природные катаклизмы: наводнение, подтопление, землетрясение. Еще 16% – введение QR-кодов. Выборы и проекты благоустройства города: восстановление памятников архитектуры, благоустройство дворов и общественных территорий набрали по 13% голосов.
Ухудшение экологической ситуации (незаконная вырубка лесов, продолжающийся режим ЧС в Усолье Сибирском на «УсольеХимПроме») беспокоит каждого десятого жителя Иркутска. По 3% респондентов назвали в качестве ключевых событий 2021 года профессиональные и праздничные мероприятия, перепись населения, вакцинацию и социальные выплаты для семей с детьми и пенсионеров.
Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ульяновск, Уфа, Челябинск
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Ответы респондентов
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Кол-во респ.
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Строительство/ремонт дорог и развязок: ремонт улицы Баррикад, Трактовой, Академического моста
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17%
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Природные катаклизмы: наводнение, подтопление, землетрясение
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16%
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Введение QR-кодов
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16%
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Выборы депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания в нескольких округах
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13%
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Благоустройство города: восстановление памятников архитектуры, благоустройство дворов и общественных территорий
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13%
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Ухудшение экологической ситуации: незаконная вырубка лесов, продолжающийся режим ЧС в Усолье Сибирском на «УсольеХимПроме»
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10%
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Культурные события и праздничные мероприятия: День города, 60-летие полета Ю.Гагарина, полет в космос съемочной группы
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3%
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Перепись
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3%
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Профессиональные выставки и мероприятия: Современные тенденции, проблемы и пути развития физической культуры и спорта, Байкал ЗОЖ
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3%
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Вакцинация от коронавируса
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3%
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Социальные выплаты детям и пенсионерам
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3%
Жители мегаполисов отдают должное федеральным программам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные качественные дороги»: проекты благоустройства городской инфраструктуры входят в топ-3 ключевых событий уходящего года в большинстве мегаполисов.
Чем еще запомнился 2021-й?
В числе ключевых событий жители крупных городов называли выборы в Госдуму и местные органы власти, Всероссийскую перепись населения, социальные выплаты пенсионерам и семьям с детьми. В уходящем году россияне массово вакцинировались от COVID-19, дискутировали по поводу введения QR-кодов.