От Подмосковья до Иркутской области: названы самые интересные этнические парки страны

BlaBlaCar составил рейтинг (есть у SIA.RU) из пяти самых интересных этнодеревень, в которых можно познакомиться с языками, верованиями, обычаями и кухней коренных народов страны.

1. Московская область

«Кочевник» – самый интересный этнографический проект области, знакомящий с верованиями, культурой и аутентичными жилищами кочевых народов. Гости могут посетить монгольские и тюркские юрты (в том числе и самую большую юрту России), чукотскую ярангу, ненецкие чумы.

Однако в этой этнодеревне можно не только узнать о быте различных народов страны, но и посетить зоодвор с верблюдами и монгольскими яками, а также побывать на концерте коллектива, исполняющего песни и танцы кочевых племен. Круглый год тут проходят творческие мастер-классы, а зимой этнопарк предлагает прокатиться на собачьих и оленьих упряжках.

2. Нижегородская область

Посетители описывают музей архитектуры и быта народов Поволжья «Щелоковский хутор» как атмосферное и загадочное место. Этнопарк представляет собой настоящую деревенскую улицу – туристы прогуливаются среди крестьянских изб, хозяйственных построек и церквей староверов. Парк окружают густой лес и живописный каскад прудов.

Но «Щелоковский хутор» – не единственный этнический проект области. В городе Лукоянов находится уникальный парк эрзянской культуры. На территории расположены деревянные идолы, изображающие богов эрзян – этнической группы мордвы, сложившейся в середине первого тысячелетия нашей эры. Экспозиция местного музея содержит несколько сотен аутентичных предметов культуры и быта этого древнего народа.

3. Кемеровская область

В Кемеровской области на реке Томи находится историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница». Название дано неспроста: писаницами издревле называют места с наскальными изображениями. На территории этнопарка находится более 300 рисунков, некоторые из которых были нанесены на камень в четвертом тысячелетии до нашей эры.

Но писаницы – это не единственная достопримечательность места. В этом крупнейшем за Уралом музее-заповеднике работают восемь постоянных экспозиций, храм-часовня и даже мини-зоопарк. Тут регулярно проводятся фольклорные и этнографические праздники древних славян и народов Сибири, например, Рождество и Чыл Пажи – встреча Нового года по Саяно-Алтайскому календарю. Кстати, музей имеет статус официального представительства резиденции Российского Деда Мороза в Кузбассе.

4. Пермский край

В крае находится первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка». На живописном берегу реки стоят лучшие образцы архитектуры народов Прикамья – 23 уникальных памятника деревянного зодчества. Кроме того, на территории расположено множество интересных достопримечательностей, например, соляной комплекс, посетители которого узнают все про процесс добычи, хранения и транспортировки соли по реке.

В этнодеревне часто проводятся фестивали, а под Новый год музей предлагает праздничные программы, тематические экскурсионные квесты и мастер-классы. Туристы отмечают, что этот этнопарк отлично подходит для посещения с детьми.

5. Иркутская область

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» собраны уникальные памятники культуры местных народов: славян, бурят, эвенков и тофалар. Этнопарк разделен на четыре сектора, посетив которые можно познакомиться с верованиями и особенностями жизни народов региона. Гости музея отмечают, что тут можно почувствовать жизнь предков и примерить на себя их быт.

В новогодние каникулы этнопарк предлагает посетителям зимние забавы и развлечения: ледяные горки, новогоднюю елку с Дедом Морозом, а также катание на лошадях и собачьих упряжках. Непременно порадует гостей и работающий на территории музея трактир с вкуснейшими пирогами и блинами.