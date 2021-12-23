Примсоцбанк повысил ставку по вкладу "Новогодний чулок" до 8% годовых

В Примсоцбанке выросли ставки по традиционному сезонному вкладу "Новогодний чулок". Теперь ставка при открытии вклада в офисе банка составляет – 7,9%, в режиме онлайн – 8%.

Вклад открывается на 367 дней. Минимальная сумма – 10 000 рублей. Первые 180 дней с даты открытия вклада доступно пополнение без ограничения по сумме. Проценты начисляются ежеквартально и в конце срока вклада. Капитализация: ежеквартальная. Начисленные проценты зачисляются на счёт по вкладу. Приходные операции в течение первых 180 дней без ограничения по сумме. Расходные операции доступны только по сумме начисленных процентов. При досрочном расторжении до истечения 180 дней сумма процентов составит 0,01%. После 181 дня и до истечения 366 дней - 4,0%. Пролонгация предусмотрена. Вклад можно открыть в пользу третьего лица.



Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать на официальном сайте банка или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.