Новости

Койки для больных штаммом коронавируса «омикрон» развернули в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Приангарье развернули койки для больных новым штаммом коронавируса «омикрон».

«У вас у всех на слуху новый штамм коронавируса «омикрон». Достоверная информация – в нашем регионе его нет. На случай, если появится, зарезервировали в той же областной больнице еще 40 боксов», – рассказал глава региона.

По словам Кобзева, в настоящее время заболеваемость в нашем регионе вышла на плато, однако обстановка с ковидом остается крайне тяжелой.

Читайте также:

Путин рассчитывает, что Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу в 2022 году
23 декабря 2021
ВОЗ выступила против массовой вакцинации детей от коронавируса
23 декабря 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании