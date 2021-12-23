Койки для больных штаммом коронавируса «омикрон» развернули в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Приангарье развернули койки для больных новым штаммом коронавируса «омикрон».

«У вас у всех на слуху новый штамм коронавируса «омикрон». Достоверная информация – в нашем регионе его нет. На случай, если появится, зарезервировали в той же областной больнице еще 40 боксов», – рассказал глава региона.

По словам Кобзева, в настоящее время заболеваемость в нашем регионе вышла на плато, однако обстановка с ковидом остается крайне тяжелой.