Иркутская электросетевая компания приобрела первую в области мобильную подстанцию

Иркутская электросетевая компания усилила свой технический резерв мобильной подстанцией 110/6(10) кВ мощностью 40 МВА. Она будет использоваться для решения оперативных задач электроснабжения Иркутска и Иркутского района. Оборудование с такими характеристиками появилось в регионе впервые, рассказали SIA.RU в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

Комплекс подстанции состоит из 2 передвижных модулей на полуприцепах: первый модуль (высоковольтный) состоит из силового трансформатора 110 кВ и распределительного устройства 110 кВ, второй модуль (низковольтный) – из блок-контейнера с распределительным устройством для подключения потребителей по сети 6 и 10 кВ, а также шкафного оборудования релейной защиты и автоматики, учета, связи и телемеханики. Подстанция может использоваться для организации временного электроснабжения в различных ситуациях – на период проведения реконструкции и ремонта существующих трансформаторных подстанций, внеплановых отключений, разгрузки сетей в период пиковых нагрузок, так как ее можно свободно перемещать и вводить в работу в кратчайшие сроки.

Опыт прохождения осенне-зимнего периода прошлого года в Иркутском районе показал рост частоты отключений электросетевого оборудования. В первую очередь это связано с активной застройкой этой территории, только за 11 месяцев ткущего года в зоне ответственности Южных электрических сетей было подключено на 40% потребителей больше, чем в 2020 году. Осложняет ситуацию некачественная теплоизоляция домов и отсутствие «умных» счетчиков в домах многих потребителей.

Новое оборудование сможет функционировать в диапазоне от -60 до +40 градусов и обеспечивать электроснабжение населенного пункта численностью до 10 тысяч человек. Оно имеет уменьшенные габаритные размеры, позволяющие сократить работы по вводу в эксплуатацию, транспортируется автомобильным транспортом за счет размещения оборудования на передвижных платформах, имеет возможность подключения как к кабельным, так и к воздушным линям электропередач.