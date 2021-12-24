Клиенты Альфа-Банка первыми в России получили доступ в бизнес-залы прямо в мобильном приложении банка

Альфа-Банк первым в России предложил всем владельцам сервиса Альфа-Премиум доступ в бизнес-залы аэропортов прямо в мобильном приложении банка. В нём генерится уникальный QR-код, по которому можно пройти в бизнес-зал любой точки мира без необходимости предъявлять пластиковую версию карты Priority Pass.

Чтобы получить QR-код, достаточно кликнуть на надпись: «Я в бизнес-зале» в разделе «Проходы в бизнес-залы» мобильного приложения банка. После этого QR код сразу сформируется и будет действовать один год – затем его можно будет перевыпустить. Код всегда под рукой в мобильном приложении, его нельзя забыть или потерять. Клиентам и его гостям доступно от двух до неограниченного числа проходов в бизнес-залы в месяц в зависимости от остатков на всех счетах в Альфа-Банке.

«Альфа-Банк снова делает клиентский опыт удобнее и проще. Больше не надо беспокоиться, если при себе нет пластиковой версии карты Priority Pass: вы всё равно попадёте в бизнес-зал и проведёте время с комфортом. Достаточно просто показать код на экране мобильного приложения Альфа-Банка. Это мини-революция в привычной рутине путешественника», – поделился Майкл Тач, член правления, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка.