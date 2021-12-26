Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отменил QR-коды на входах в ТРЦ

Глава Иркутской области Игорь Кобзев области скорректировал правила посещения торгово-развлекательных центров. Соответствующие изменения он внес в указ № 279-уг, согласно которым QR-коды на входах в ТРЦ больше проверять не будут, сообщила пресс-служба регионального кабмина.

«С 24 декабря 2021 года проверка QR-кодов и иных медицинских документов в регионе будет осуществляться при входе в конкретные павильоны, а не при входе в торгово-развлекательные центры. По-прежнему остается свободным вход в павильоны, реализующие продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные средства», – сообщили в правительстве.

Также проверка QR-кодов и других медицинских документов не будет осуществляться на объектах общественного питания, расположенных в зонах ожидания вылета аэропортов.

Кроме того, в документ внесены и другие изменения: в частности, срок действия ПЦР-теста сокращен с 72 до 48 часов.

Напомним, ранее стало известно, что на период с 25 декабря 2021 года по 3 января 2022 года снимаются ограничения по времени работы объектов общественного питания и кинотеатров.