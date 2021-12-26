ВТБ: в 2021 году россияне чаще всего страховали здоровье, жилье и кредитные карты

В 2021 году клиенты ВТБ чаще всего оформляли страхование жизни и здоровья, жилой недвижимости на случай непредвиденных обстоятельств и задолженности по кредитным картам. Всего в рамках страховых программ они приобрели за год более 700 тысяч полисов — на 6% больше, чем годом ранее. Объем страховых премий вырос на 12%.

Почти половина от числа всех страховых полисов, приобретенных клиентами ВТБ, связана с жизнью и здоровьем. Участниками страховой программы «Защити будущее», которая предполагает лечение впервые выявленных в рамках медицинского обследования заболеваний, в этом году стали 80 тысяч клиентов банка. Она занимает второе место по продажам страховых продуктов ВТБ. Популярностью у клиентов также пользовались в уходящем году медицинские страховые программы «Спутник здоровья» и «Живи уверенно». Полисы, позволяющие сэкономить 50% при оплате медицинских услуг и компенсировать стоимость лечения в случае выявления онкологического заболевания приобрели соответственно 55 тысяч и 78 тысяч клиентов.

Безусловным лидером по числу продаж в этом году стала страховая программа «Защити жилье». Возможностью застраховать квартиру или дачу на случай непредвиденных обстоятельств, включая пожар, затопление или утрату имущества в результате кражи воспользовались более 170 тысяч россиян — почти на треть больше, чем в прошлом году.

В тройку лидеров по продажам также вошла страховая программа «Страхование кредитных карт», которой решили воспользоваться порядка 80 тысяч человек.

В 2021 году страхование по ключевым программам банка стало доступно пользователям ВТБ Онлайн. Чаще всего в digital—каналах клиенты ВТБ страховали недвижимость по программе «Защити жилье» и банковские карты и счета от действий мошенников.

«Рост спроса россиян на страховые программы определяется повышением финансовой грамотности населения и новыми правилами жизни в условиях пандемии. Большим спросом пользуется страховка карт и счетов от мошенничества, которая становится все более востребованной на фоне роста активности злоумышленников и развития новых мошеннических схем. Получающим пенсию или государственное пособие на детей на карту ВТБ банк подключает такую страховку бесплатно. В рамках стратегии на цифровизацию 100% розничных сервисов более половины всех страховых продуктов в этом году стали доступны в ВТБ Онлайн. В 2022 году, по нашим прогнозам, более половины „коробочных“ страховых программ наши клиенты будут приобретать удаленно, без визита в офис», — комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.

В конце этого года ВТБ расшил перечень «коробочных» страховых продуктов двумя новыми программами. Продукт «Защита мобильного телефона» обеспечит ремонт смартфона в случае любых повреждений, включая разбитый экран, попадание воды и электрозамыкание. Также клиентам ВТБ стала доступна комплексная страховая программа «Мультисервис». Круглосуточный сервис для решения широкого круга жизненных вопросов включает в себя техническую помощь на дорогах, консультации по юридическим и финансовым вопросам, а также устранение аварийных ситуаций в квартирах и домах.