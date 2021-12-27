14 социальных и инженерных объектов отремонтировали в селах Иркутской области

Построено четыре учреждения культуры, пять спортивных объектов, два водовода, а также капитально отремонтированы два детских сада и гимназия. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Накануне, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежегодной пресс-конференции, президент России Владимир Путин отметил, что развитию сельских территорий продолжат уделять особое внимание.

По информации Игоря Кобзева, в 2020 – 2021 годах новые объекты появились в Заларинском и Нукутском районах.

Как рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, в 2022 году планируется завершить строительство школы в селе Бажир Заларинского района и капитальный ремонт 13 социальных объектов в Куйтунском районе, в том числе четырех учреждений культуры, шести школ, двух детских садов и детской спортивной школы. Кроме того, предусмотрено приобретение медицинского комплекса для Куйтунского района.