Банк «Союз» сообщил о запуске нового сайта

Банк «Союз» запустил новый сайт, который стал более современным, удобным и доступным для пользователей различных устройств и браузеров.

Сайт позволяет клиентам получить онлайн-доступ к финансовым услугам банка «Союз». В новой версии сайт стал более легким и функциональным: интерфейс и навигация интуитивно понятны, сбалансированы функциональность и минимализм, переработаны пользовательские сценарии, расширена функциональность и упрощены формы заявок на продукты.

Качественно новый подход к потребностям клиента и применение методик дизайн-мышления позволили значительно упростить навигацию и усовершенствовать продуктовые и сервисные функции. Страницы обновленного сайта теперь структурированы в лёгкой для восприятия форме, а меню позволяет быстро найти нужные продукты, сервисы и информацию в 2–3 клика.

Также кардинально изменился дизайн, который стал открытым и информативным. Современный дизайн нового сайта выполнен в фирменных цветах банка (оранжевый и синий).

Обновлена платформа сайта, обеспечивающая безопасность клиентских данных и стабильность работы ресурса.

В новой версии сайт эффективнее работает на мобильных устройствах, с которых на ресурс заходит более половины аудитории.

Проект реализован малой командой в сжатые сроки благодаря применению Lean-методологии управления и разработки, профильного опыта участников.

Банк продолжит непрерывное развитие сайта и других сервисов, чтобы делать их более информативными и удобными для клиентов.

Оценить новый сайт банка «Союз» можно прямо сейчас по адресу: https://banksoyuz.ru