ТРЦ «СильверМОЛЛ» закрыли в Иркутске из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила о закрытии с 27 декабря ТРЦ «СильверМОЛЛ» в столице Приангарья из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности.

«Временный запрет на деятельность иркутского торгового центра введен из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности. Сотрудниками МЧС России была завершена внеплановая проверка в отношении объекта защиты, расположенного на улице Сергеева. В ходе нее было выявлено более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности», – рассказали в министерстве.

Входные двери центра опечатали, поскольку выявленные ранее нарушения пожбезопасности так и не были устранены – они представляют опасность для жизни и здоровья людей. Дело о деятельности центра рассмотрит Свердловский районный суд города Иркутска.