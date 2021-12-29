Иркутская область вошла в число самых уравновешенных регионов России

Самые тревожные – Москва и Санкт-Петербург, сообщает РБК.
В число тревожностей вошли действия полиции в контексте протестов
В группу тревожных вошли (по убыванию в зависимости от места в рейтинге):
- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Вологодская область,
- Пермский край,
- Архангельская область,
- Новгородская область,
- Тюменская область,
- Свердловская область,
- Крым,
- Краснодарский край.
В десятку уравновешенных попали:
- Курская область,
- Калининградская область,
- Калужская область,
- Татарстан,
- Забайкальский край,
- Волгоградская область,
- Тульская область,
- ЯНАО,
- Тверская область,
- Иркутская область.
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В число невозмутимых попали:
- Ингушетия,
- Чечня,
- Кабардино-Балкария,
- Карачаево-Черкесия,
- Якутия,
- Дагестан,
- Чукотка,
- Адыгея,
- Сахалинская область,
- Калмыкия.
При этом, в Москве и Петербурге ключевыми поводами для тревоги стала пандемия, тогда как в Вологодской области к коронавирусу прибавился рост цен, а в Пермском крае лидером стал рост жестоких преступлений, главное событие в регионе – стрельба в университете, в результате которой погибли 6 человек. В Архангельской области необычным поводом для тревоги в первом квартале 2021-го стало «нашествие волков», а в Новгородской области среди ключевых тревог указана «угроза революций и вызываемых ими потрясений в связи с акциями протеста в начале года». В Тюменской и Свердловской областях нетипичными для многих других регионов тревогами были жестокие преступления, а в Крыму и Краснодарском крае – погодные аномалии.