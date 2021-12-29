Иркутская область вошла в число самых уравновешенных регионов России

Самые тревожные – Москва и Санкт-Петербург, сообщает РБК.

В число тревожностей вошли действия полиции в контексте протестов



В группу тревожных вошли (по убыванию в зависимости от места в рейтинге):

Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым, Краснодарский край.

В десятку уравновешенных попали:

Курская область, Калининградская область, Калужская область, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская область, Тульская область, ЯНАО, Тверская область, Иркутская область.

В число невозмутимых попали:

Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область, Калмыкия.

При этом, в Москве и Петербурге ключевыми поводами для тревоги стала пандемия, тогда как в Вологодской области к коронавирусу прибавился рост цен, а в Пермском крае лидером стал рост жестоких преступлений, главное событие в регионе – стрельба в университете, в результате которой погибли 6 человек. В Архангельской области необычным поводом для тревоги в первом квартале 2021-го стало «нашествие волков», а в Новгородской области среди ключевых тревог указана «угроза революций и вызываемых ими потрясений в связи с акциями протеста в начале года». В Тюменской и Свердловской областях нетипичными для многих других регионов тревогами были жестокие преступления, а в Крыму и Краснодарском крае – погодные аномалии.