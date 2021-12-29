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Иркутская область вошла в число самых уравновешенных регионов России

Самые тревожные – Москва и Санкт-Петербург, сообщает РБК.

В число тревожностей вошли действия полиции в контексте протестов

В группу тревожных вошли (по убыванию в зависимости от места в рейтинге):

  1. Москва,
  2. Санкт-Петербург,
  3. Вологодская область,
  4. Пермский край,
  5. Архангельская область,
  6. Новгородская область,
  7. Тюменская область,
  8. Свердловская область,
  9. Крым,
  10. Краснодарский край.

В десятку уравновешенных попали:

  1. Курская область,
  2. Калининградская область,
  3. Калужская область,
  4. Татарстан,
  5. Забайкальский край,
  6. Волгоградская область,
  7. Тульская область,
  8. ЯНАО,
  9. Тверская область,
  10. Иркутская область.

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В число невозмутимых попали:

  1. Ингушетия,
  2. Чечня,
  3. Кабардино-Балкария,
  4. Карачаево-Черкесия,
  5. Якутия,
  6. Дагестан,
  7. Чукотка,
  8. Адыгея,
  9. Сахалинская область,
  10. Калмыкия.

При этом, в Москве и Петербурге ключевыми поводами для тревоги стала пандемия, тогда как в Вологодской области к коронавирусу прибавился рост цен, а в Пермском крае лидером стал рост жестоких преступлений, главное событие в регионе – стрельба в университете, в результате которой погибли 6 человек. В Архангельской области необычным поводом для тревоги в первом квартале 2021-го стало «нашествие волков», а в Новгородской области среди ключевых тревог указана «угроза революций и вызываемых ими потрясений в связи с акциями протеста в начале года». В Тюменской и Свердловской областях нетипичными для многих других регионов тревогами были жестокие преступления, а в Крыму и Краснодарском крае – погодные аномалии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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