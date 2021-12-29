ВТБ запустил сервис подбора депозитов для бизнеса

ВТБ запустил онлайн-сервис по подбору депозитов для клиентов среднего и малого бизнеса. На сайте банка предприниматели могут выбрать лучшее предложение для размещения средств под потребности своего бизнеса.

Новый сервис позволяет клиентам наиболее выгодно вложить и распределить свободные средства для получения дополнительного дохода. Пользователь в режиме онлайн выбирает валюту, сумму, срок вложений, дополнительные условия и получает оптимальное предложение из линейки депозитов ВТБ для бизнеса с подробной информацией о доходности и других параметрах.

Сервис доступен на сайте банка в разделе «Депозиты для бизнеса». Если у клиента уже есть расчетный счет в ВТБ, то после подбора оптимального для себя депозитного продукта он может сразу же оформить его в интернет-банке. Средства будут перечислены на депозит автоматически с указанного в заявлении расчетного счета. Новому клиенту необходимо оставить заявку на сайте, после чего сотрудник банка свяжется с ним для оформления продукта.

«Депозитные продукты ВТБ для бизнеса предоставляют предпринимателям возможность гибко распоряжаться временно свободными денежными средствами, получая дополнительный доход. Клиентам требуется время на изучение подробной информации о предложениях банка и выбора оптимального варианта для открытия депозита. Новый онлайн-сервис позволяет сделать это максимально просто в несколько кликов как по набору параметров, так и по принципу распределения корзины средств», − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Линейка депозитов ВТБ для предпринимателей сегодня включает семь предложений c различными условиями управления средствами, ставками и сроками размещения. «Универсальный» позволяет клиентам выбрать периодичность выплаты процентов и досрочно расторгнуть сделку. «Фиксированный» предусматривает досрочное расторжение по фиксированной ставке. «Гибкий» депозит опционален в части пополнения и частичного снятия средств, «Овернайт» подходит для размещения на один рабочий день. «Авансовый» депозит предусматривает выплату процентов в начале срока, а «Залоговый» выступает в роли обеспечения по кредитам и гарантиям. Клиенты также могут получать доход по неснижаемым остаткам на расчетном или специальном счетах.