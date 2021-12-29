Примсоцбанк предоставляет кредиты резидентам СПВ и ТОР

Примсоцбанк предоставляет кредиты для бизнеса в соответствии с программой Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики о субсидировании выпадающих доходов при кредитовании резидентов свободного порта Владивосток (СПВ) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).



Отметим, инвесторам ТОР и СПВ доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых: сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, на землю первые 3-5 лет, а также возможность привлекать иностранных работников без учета квот, применять процедуру свободной таможенной зоны, субсидирование процентной ставки по кредитам и ряд других.



Ознакомиться с программами финансирования можно во вложении.



Для справки: АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (АО «КРДВ») является управляющей компанией Арктической зоны Российской Федерации и территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток в дальневосточных и арктических субъектах РФ.



Корпорация имеет два основных офиса — в Москве и во Владивостоке. Кроме того, в регионах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны образованы дочерние общества и представительства управляющей компании. В планах Корпорации — расширение перечня оказываемых инвесторам услуг, разработка и внедрение новых механизмов поддержки бизнеса на Дальнем Востоке и Арктике России.



Узнать подробнее о кредитах для бизнеса от Примсоцбанка можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02.



Узнать подробнее о преференциях для резидентов ТОР и СПВ можно в офисах Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-707-55-58.