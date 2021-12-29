Глава ПСБ Петр Фрадков подвел итоги работы Экспертного совета по поддержке предприятий ОПК

27 декабря состоялось расширенное заседание Бюро Союза Машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Петр Фрадков, председатель ПСБ, председатель Экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК, член Бюро Союза машиностроителей, выступил с ключевым докладом и рассказал об итогах работы по развитию комплекса в 2021 году. В заседании приняли участие руководители министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти, представители крупных машиностроительных и оборонных корпораций, предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.

«В течение всего года Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК вел кропотливую работу по систематизации и выработке решений проблемных вопросов, направленных на развитие отрасли. Нам удалось выстроить конструктивное взаимодействие с крупнейшими предприятиями и холдингами, государственными ведомствами, экспертами. Результатом стали адресные инициативы по повышению финансовой устойчивости организаций, которые были поддержаны всеми участниками рынка», — заявил Петр Фрадков в ходе своего выступления.

По словам главы ПСБ, на рассмотрение Экспертного совета поступило 146 предложений, из них 38 находятся в высокой степени готовности. Пётр Фрадков пояснил, что, учитывая сложность имеющихся в работе инициатив и их комплексный характер, при поиске решений Экспертный совет намерен опираться на опыт и поддержку Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей России, Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, Комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность», Правительства РФ и профильных федеральных органов исполнительной власти.

«Мы с коллегами по Экспертному совету в первую очередь нацелены на создание максимально взвешенных, оптимальных для всех участников рынка решений. Наша общая цель – соблюдение интересов государства, обеспечение стабильной работы всей отрасли, успешное выполнение ГОЗ. Очевидна значимость этой деятельности и ее широкие рамки. Вместе мы выполним поставленные перед нами задачи», — резюмировал Петр Фрадков.