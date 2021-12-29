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Райффайзен Банк открыл «Россетям Юг» кредитную линию на 2 млрд рублей

Райффайзен Банк открыл для ПАО «Россети Юг» пятилетнюю кредитную линию с лимитом 2 млрд рублей. Кредитные ресурсы могут привлекаться для финансирования финансово-хозяйственной деятельности компании, в том числе инвестиционной, а также для погашения обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц.

Первый транш по кредиту составил 1 млрд рублей сроком на три года.

«Условия сделки говорят о высоком кредитном качестве „Россети Юг“ и стратегическом подходе руководства компании к финансированию проектов, — отметил Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзен Банка. — ПАО „Россети Юг“ — одно из крупнейших предприятий на Юге, обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и республики Калмыкия. Мы уверены, что наше сотрудничество позволит компании и дальше повышать качество сервиса и успешно развивать энергетическую инфраструктуру».

«В условиях повышения рыночного уровня процентных ставок ПАО „Россети Юг“ диверсифицирует кредитный портфель и обеспечивает наличие долгосрочного лимита кредитования с минимальным набором ковенантных ограничений», — отмечает Кирилл Иорданиди, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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