Райффайзен Банк открыл «Россетям Юг» кредитную линию на 2 млрд рублей

Райффайзен Банк открыл для П АО «Россети Юг» пятилетнюю кредитную линию с лимитом 2 млрд рублей. Кредитные ресурсы могут привлекаться для финансирования финансово-хозяйственной деятельности компании, в том числе инвестиционной, а также для погашения обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц.

Первый транш по кредиту составил 1 млрд рублей сроком на три года.

«Условия сделки говорят о высоком кредитном качестве „Россети Юг“ и стратегическом подходе руководства компании к финансированию проектов, — отметил Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзен Банка. — ПАО „Россети Юг“ — одно из крупнейших предприятий на Юге, обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и республики Калмыкия. Мы уверены, что наше сотрудничество позволит компании и дальше повышать качество сервиса и успешно развивать энергетическую инфраструктуру».