План по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли утвердили в Иркутской области

В целях привлечения талантливой и перспективной молодежи на предприятия ПАО «Газпром», работающих в Приангарье, планируется проведение конкурсов и предметных олимпиад, отраслевых чемпионатов, олимпиад для школьников и студентов. Их оператором станет Региональный институт кадровой политики, сообщили SIA.RU в администрации области.

Совместно с управлениями образования Жигаловского и Казачинско-Ленского районов будет также проработан вопрос открытия профильных классов по химико-биологическому и технологическому профилям в школах этих муниципальных образований.

Реализация мероприятий плана рассчитана до 2021 года. Первое рабочее совещание по исполнению «дорожной карты» проведут в январе 2022 года, а в феврале 2022 года будет создана рабочая группа по контролю и организации образовательного процесса в целях подготовки специалистов в рамках реализации инвестиционного проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».