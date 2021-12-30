Отменена комиссии за платежи в АТБ Мобайл NEW

АТБ сообщил, что с 28 декабря 2021 г. по 20 марта 2022 г. любые платежи в мобильном приложении АТБ Мобайл NEW совершаются без комиссий.

«Мы понимаем насколько важно предложить клиентам банка возможность оплачивать необходимые услуги быстро, удобно и без сборов», - прокомментировала директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов Василина Винниченко.

«Возможность совершения платежей в сервисе дистанционного банковского обслуживания является одной из ключевых стандартных функций. Учитывая широкое региональное присутствие АТБ, мы работаем над улучшением платежного сервиса, уделяем особое внимание добавлению региональных поставщиков услуг», - добавил директор департамента развития дистанционных сервисов Павел Монахов.

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