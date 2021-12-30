Дальневосточный банк повысил ставки по вкладам до 8,8 % годовых

Дальневосточный банк с 29 декабря 2021 г. увеличил доходность по вкладам в рублях: повышение ставок составило от 1 до 1,9 процентных пункта.

Максимальная ставка 8,8 % годовых доступна в рамках вкладов «Доходный онлайн» и «Премиальный онлайн». Срок размещения средств – 186 дней, выплата процентов – в конце срока действия депозита.

Выбирайте свой вклад от Дальневосточного банка! Классические депозиты с большим выбором сроков размещения, вклады с возможностью пополнения в течение всего срока действия через банкоматы, терминалы, офисы банка и сервисы дистанционного обслуживания, а также с возможностью снятия части денежных средств при условии сохранения на счете неснижаемого остатка- вы подберете то, что необходимо именно вам! Дополнительно увеличить ставку на 0,1 пункт по любому депозиту можно, открыв его в версии «Онлайн» в Интернет-офисе или Мобильном офисе Дальневосточного банка.

Не упустите возможность получить максимальную выгоду вместе с Дальневосточным банком! Подробнее ознакомиться со всей линейкой вкладов и условиями их открытия можно на сайте Дальневосточного банка, в любом офисе банка или по телефону Единого контактного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).