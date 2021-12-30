Новикомбанк повысил ставки по вкладам в рублях с 29 декабря

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, улучшил условия по срочным вкладам. C 29 декабря банк повысил процентные ставки по депозитам в рублях.

Ставки по вкладам в Новикомбанке увеличены на 0,25 - 1,05 процентных пунктов. Так, срочный вклад по линейке «Капитал» принесет доходность в рублях от 6% до 8,6% годовых. Ставка по вкладам «Рост» составляет от 5,7% до 7,9% годовых. По линейке вкладов «Комфорт» уровень ставок установлен в диапазоне от 5,5% до 7% годовых.

«Капитал» – это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. «Рост» – накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой. «Комфорт» – вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств.

Кроме того, в Новикомбанке до 2 февраля 2022 года действует сезонный вклад «Новогодний», который дает возможность получить доход от 8,25% до 9% годовых. На сегодня это одно из лучших предложений российских банков для размещения сбережений.

Повышенным спросом у клиентов Новикомбанка пользуется вклад «Рантье», позволяющий получать доход в соответствии с актуальной рыночной конъюнктурой - с растущей ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ, и процентной «надбавкой» до 0,5%.

«Новикомбанк регулярно обновляет линейку депозитов, предлагая клиентам оптимальные условия размещения сбережений. В связи с тем, что ключевая ставка вновь была увеличена, мы оперативно отреагировали и повысили доходность по всей линейке вкладов. Для тех клиентов, которые хотят быть уверенными в том, что их средства размещены в соответствии с актуальными рыночными условиями, действует вклад «Рантье» с плавающей ставкой. Сейчас, в преддверии праздников, мы отмечаем приток вкладчиков, что обусловлено привлекательными условиями по финансовым продуктам и стремлением воспользоваться выгодными предложениями по размещению средств», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Клиенты Новикомбанка могут открыть депозиты без посещения офиса – через интернет-банк или мобильное приложение, получая при этом более высокую процентную ставку.