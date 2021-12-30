Случаи мошенничеств участились в Иркутской области после закрытия «Сильвер Молла»

Злоумышленниками представляются сотрудниками МЧС и предлагают владельцам ТРЦ уйти от проверок за деньги, рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.

Только за утро 30 декабря на телефон доверия МЧС области поступило 6 обращений от предпринимателей, которым звонили неустановленные лица и запугивали проверками.

Как правило, при разговоре преступники используют приемы психологического давления, в разговоре оперируют фамилиями чиновников, предлагают решить имеющиеся проблемы за крупную сумму денег в короткий срок.

Сотрудники МЧС России рекомендуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при получении подобных предложений и напоминают, что о предстоящих внеплановых проверках владельцев бизнеса информируют официально с обязательным вручением уведомления.

Напомним, что недавно двери ТРЦ «Сильвер Молл» опечатали из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. В ходе проверок выявлено более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности.